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20 декабря, 10:00
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В Калмыкии местному жителю восстановили трудовые права. Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения трудового законодательства.

В Калмыкии местному жителю восстановили трудовые права. Прокуратура Октябрьского района провела проверку исполнения трудового законодательства.

Прокуратура установила, что глава крестьянско-фермерского хозяйства не заключил трудовой договор с местным жителем, работающим у него трактористом. Рабочий трудился у главы КФХ по устной договоренности почти год. Прокуратура в отношении индивидуального предпринимателя возбудила дело об административном правонарушении (уклонение от заключения трудового договора).

Предприниматель привлечён к административной ответственности. По установленному факту нарушений трудовых отношений с работником, главе КФХ грозит наказание, установленное законом.

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