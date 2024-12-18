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20 декабря, 10:21
НовостиСобытиеОбщество

В 2025 году стартует конкурс «Земский почтальон».

В 2025 году стартует конкурс «Земский почтальон».

Конкурс проводится в рамках партийного проекта «Единой России» «Российское село» совместно с Российским союзом сельской молодёжи.

Именно сельская молодёжь обратила внимание на особую важность профессии почтальона на селе и необходимость дополнительной поддержки.

Их знают в лицо, их мнению доверяют, порой именно земские почтальоны являются главным источником достоверной информации и поддержкой, особенно для одиноко проживающих селян старшего поколения. Необходимо привлечь внимание к важности профессии, отметить вклад почтальонов в жизнь селян.

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