В Калмыкии дорожные рабочие прилагают все силы для эффективной борьбы с гололедом, который вот уже несколько дней появляется на дорогах.
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Туман, дождь и мороз создают не лучшие зимние условия.
На дорогах республики, как сообщает минстрой РК, задействованы 131 машина специализированной техники.
Для обеспечения безопасного проезда и борьбы с гололедом дорожные службы подготовили все необходимые ресурсы: заготовлено 2667 тонн технической соли и 21 982 м³ песка. Все производственные базы оборудованы теплыми стоянками, что позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий.
Видео и фото: Минстрой Республики Калмыкия