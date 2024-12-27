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17 января, 11:16
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В Калмыкии дорожные рабочие прилагают все силы для эффективной борьбы с гололедом, который вот уже несколько дней появляется на дорогах.

В Калмыкии дорожные рабочие прилагают все силы для эффективной борьбы с гололедом, который вот уже несколько дней появляется на дорогах.

Туман, дождь и мороз создают не лучшие зимние условия.

На дорогах республики, как сообщает минстрой РК, задействованы 131 машина специализированной техники.

Для обеспечения безопасного проезда и борьбы с гололедом дорожные службы подготовили все необходимые ресурсы: заготовлено 2667 тонн технической соли и 21 982 м³ песка. Все производственные базы оборудованы теплыми стоянками, что позволяет оперативно реагировать на изменения погодных условий.

Видео и фото: Минстрой Республики Калмыкия

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