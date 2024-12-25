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27 декабря, 16:58
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В Калмыкии для пожарно-спасательного поста № 3 Яшкульского района, по поручению главы РК Бату Хасикова, приобретен новый пожарный автомобиль.

В Калмыкии для пожарно-спасательного поста № 3 Яшкульского района, по поручению главы РК Бату Хасикова, приобретен новый пожарный автомобиль.

В мае текущего года во время рабочей поездки в Яшкульский район к главе РК обратился начальник пожарно-спасательного поста № 3 Антон Ломакин с просьбой о необходимости замены старой техники на новую.

И в преддверии Нового года приобретенная спецтехника пополнила гараж ПСП № 3. Основные преимущества новой техники – более высокая проходимость, увеличенный объем цистерны для воды, что позволит оперативно и эффективно ликвидировать пожары на закрепленных территориях.

Фото: Правительство Республики Калмыкия

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