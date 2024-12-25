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27 декабря, 17:00
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УФСБ России по Республике Калмыкия напоминает о необходимых действиях в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата (БПЛА)

УФСБ России по Республике Калмыкия напоминает о необходимых действиях в случае обнаружения беспилотного летательного аппарата (БПЛА)

При обнаружении БПЛА следует обратиться в дежурную службу регионального Управления по телефону: 4-00-18 или Единую дежурно - диспетчерскую службу по телефону: 112.

Передать уполномоченным органам полную информацию о месте, времени и количестве выявленных воздушных судов. После передачи информации покинуть зону обнаружения беспилотных летательных аппаратов и предупредить о возможной опасности окружающих.

В случае обнаружения летательного аппарата на земле, не приближаться к нему, не трогать руками, не пытаться уничтожить.

Органы безопасности предупреждают, что тиражирование фото - и видеосъемки военной техники, работы ПВО, расположения воинских частей и пр. – строго запрещены.

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