В Калмыкии дан старт орнитологической экспедиции

Под руководством кандидата биологических наук Антона Павловича Иванова группа сотрудников отдела сохранения биологического разнообразия «ВНИИ Экология» будет изучать среду обитания птиц семейства дрофиных.

Как сообщает в своем телегам-канале Бату Хасиков, по поручению Президента России Владимира Путина в Калмыкии будет создан Центр по разведению степной дрофы-красотки, занесенной в Красную книгу.



Калмыкия обладает стратегическим преимуществом — природным многообразием. Для его сохранения необходим комплексный подход к обеспечению орнитологического баланса.



Глава отметил, что в нашей республике на территории Сало-Манычской впадины обитают три вида семейства дрофиных. Необходимо сделать так, чтобы их популяция росла.

Специалисты уверены, что в местных природных условиях можно сохранить ареал краснокнижной дрофы, и готовы выполнить свою экологическую миссию.