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29 апреля, 15:29
Новости

В Калмыкии дан старт орнитологической экспедиции

В Калмыкии дан старт орнитологической экспедиции

Под руководством кандидата биологических наук Антона Павловича Иванова группа сотрудников отдела сохранения биологического разнообразия «ВНИИ Экология»  будет изучать среду обитания птиц семейства дрофиных.

Как сообщает в своем телегам-канале Бату Хасиков, по поручению Президента России Владимира Путина в Калмыкии будет создан Центр по разведению степной дрофы-красотки, занесенной в Красную книгу.

Калмыкия обладает стратегическим преимуществом — природным многообразием. Для его сохранения необходим комплексный подход к обеспечению орнитологического баланса.

Глава отметил, что в нашей республике на территории Сало-Манычской впадины обитают три вида семейства дрофиных. Необходимо сделать так, чтобы их популяция росла.

Специалисты уверены, что в местных природных условиях можно сохранить ареал краснокнижной дрофы, и готовы выполнить свою экологическую миссию.

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