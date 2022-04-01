Сегодня Росавиация продлила режим ограничения полетов в Элисту до 7 мая

Они продолжают действовать в 11 аэропортах юга и центральной части страны. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Миниральных вод, Ставрополя и Москвы. Ранее сообщалось о продлении ограничений до 1 мая. В Росавиации также напомнили авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты.