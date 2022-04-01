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29 апреля, 15:54
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Сегодня Росавиация продлила режим ограничения полетов в Элисту до 7 мая

Сегодня Росавиация продлила режим ограничения полетов в Элисту до 7 мая

Они продолжают действовать в 11 аэропортах юга и центральной части страны. Авиакомпаниям рекомендовано  перевозить  пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Миниральных вод, Ставрополя и Москвы. Ранее сообщалось о продлении ограничений до 1 мая.  В Росавиации также напомнили авиакомпаниям о недопустимости необоснованного роста цен на билеты.

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