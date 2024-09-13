В Калмыкии чествовали работников лесной отрасли, отметивших 15-го сентября профессиональный праздник.

Работникам учреждений вручены ведомственные награды за многолетний добросовестный труд, большой личный вклад в сохранение и приумножение лесных богатств России.

С 2019 года Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Калмыкии участвует в реализации федеральных проектов «Сохранение лесов», «Экология».

В настоящее время общая площадь земель лесного фонда Республики составляет более 56 тыс. гектаров, из них покрыто лесом около 15 тыс.