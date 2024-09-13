Сегодня в рамках информационно-просветительского проекта «Санпросвет» школьники пишут «Диктант здоровья».
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Его цель - популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности и Здорового Образа Жизни по принципу «обучение через развлечение».
В нем примут участие более 400 тысяч ребят со всей России.
Учащимся предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных инфекционных заболеваний и здоровому питанию.