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16 сентября, 06:55
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Сегодня в рамках информационно-просветительского проекта «Санпросвет» школьники пишут «Диктант здоровья».

Сегодня в рамках информационно-просветительского проекта «Санпросвет» школьники пишут «Диктант здоровья».

Его цель - популяризация основ санитарно-гигиенической грамотности и Здорового Образа Жизни по принципу «обучение через развлечение».

В нем примут участие более 400 тысяч ребят со всей России.

Учащимся предстоит ответить на 39 вопросов (36 основных и 3 повышенной сложности) по правилам личной гигиены, санитарно-гигиеническим нормам, профилактике опасных инфекционных заболеваний и здоровому питанию.

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