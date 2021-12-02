30 декабря, 14:37
 3 °C
84,07
74,29
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
30 декабря, 16:30
НовостиЭкология

В Калмыкии будет создан центр реинтродукции дрофиных

В Калмыкии будет создан центр реинтродукции дрофиных

Планируется, что он будет организован на территории Черноземельского района. Региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с федеральными структурами уже приступил к работе по его созданию.

Помимо Калмыкии пилотные проекты будут реализованы и в Камчатском крае. Такое поручение еще в марте профильным ведомствам дал президент России. Возвращение редких видов птиц в их естественную среду обитания – очередной шаг к сохранению уникальной природы нашей страны.

Напомним, что дрофа считается одним из символов степей. Ранее она была широко распространена, но в настоящее время занесена в Красную книгу России и лишь изредка встречается в восточных районах Калмыкии.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия