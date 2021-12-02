В Калмыкии будет создан центр реинтродукции дрофиных

Планируется, что он будет организован на территории Черноземельского района. Региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды совместно с федеральными структурами уже приступил к работе по его созданию.

Помимо Калмыкии пилотные проекты будут реализованы и в Камчатском крае. Такое поручение еще в марте профильным ведомствам дал президент России. Возвращение редких видов птиц в их естественную среду обитания – очередной шаг к сохранению уникальной природы нашей страны.

Напомним, что дрофа считается одним из символов степей. Ранее она была широко распространена, но в настоящее время занесена в Красную книгу России и лишь изредка встречается в восточных районах Калмыкии.