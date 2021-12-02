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30 декабря, 18:54
НовостиСтроительствоОбразование

Калмыкия получит более 3,1 миллиарда рублей для капитального ремонта 35 школ на 2022-2023 годы

Калмыкия получит более 3,1 миллиарда рублей для капитального ремонта 35 школ на 2022-2023 годы

Об этом сообщила пресс-служба Бату Хасикова. Как отметил глава региона особый акцент при подаче заявок в Министерство просвещения был сделан на сельские школы. Реализация программы начнется уже с января.

«Благодарю федеральное Правительство за принятие столь важного для республики решения. Нам важно, чтобы наши дети получали образование в комфортных и безопасных условиях» - отметил руководитель республики.

Программа продлится 5 лет и позволит охватить большее количество школ, которые нуждаются в ремонте.

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