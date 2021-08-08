В Калмыкии будет реализован научный проект на средства гранта Русского географического общества

Публикация книги-альбома «Тибет глазами калмыцкого путешественника», а также создание фильма «Овше Норзунов и Русское географическое общество» являются целью проекта, выигравшего в этом году грант Русского географического общества.

Он был написан командой единомышленников из представителей Центра по развитию калмыцкого языка, Центрального хурула, Калмыцкого госуниверситета и других организаций. А поводом к его созданию стал 120-летний юбилей третьего путешествия Овше Норзунова в Тибет, когда были сделаны первые фотографии его столицы Лхасы.