6 октября, 10:54
 11 °C
84,17
72,57
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
6 октября, 13:18
НовостиКультура

Многосерийная историческая драма «Седьмая симфония»

Многосерийная историческая драма «Седьмая симфония»

Картина режиссера Александра Котта рассказывает о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года.

 Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и невероятно сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей.

Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать оркестр и начать репетиции.

Однако музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на войну и погиб на фронте, а кто-то еще продолжал сражаться на передовой.

 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия