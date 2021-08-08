Многосерийная историческая драма «Седьмая симфония»

Картина режиссера Александра Котта рассказывает о легендарном исполнении Седьмой симфонии Дмитрия Шостаковича в блокадном Ленинграде летом 1942 года.

Радиотрансляция концерта из переполненного зала Ленинградской филармонии стала и музыкальным символом блокады Ленинграда, и невероятно сильным эмоциональным потрясением, подарившим надежду и укрепившим дух людей.

Этому событию предшествовала огромная, тяжелейшая работа. Когда руководство страны приняло решение, что Седьмая симфония Шостаковича должна быть исполнена в осажденном городе, в июле специальным самолетом из Куйбышева, куда был эвакуирован композитор, была доставлена партитура. Главному дирижеру Большого симфонического оркестра Ленинграда Карлу Элиасбергу было поручено собрать оркестр и начать репетиции.

Однако музыкантов, способных сыграть это сложное произведение, в Ленинграде фактически не осталось: кто-то умер от голода в городе, кто-то был призван на войну и погиб на фронте, а кто-то еще продолжал сражаться на передовой.