В Калмыкии более 2-ух тысяч многодетных мам досрочно вышли на пенсию

Среди них подавляющее большинство - женщины, воспитавшие пятерых детей, а также четверых и троих. Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального соцфонда.

Отметим, по законодательству если у женщины четверо детей, пенсию ей назначат в 56 лет — на четыре года раньше общеустановленного пенсионного возраста, при наличии трех детей мамы смогут выйти на заслуженный отдых в 57. Мамам пятерых детей выплата назначается в 50 лет.

Фото: Социальный фонд России по Республике Калмыкия