Сегодня в Калмыкии дорожные полицейские проводят профилактическое мероприятие «Пристегни ребенка»

Оно направлено на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и необходимость использования удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля. Сотрудники ГИБДД в очередной раз напоминают, что это не прихоть законодателей, а жизненно необходимое условие.

Дети и подростки – самые уязвимые участники дорожного движения. Анализ ДТП показывает, что в более чем 70% аварий несовершеннолетние пострадали, будучи пассажирами транспортных средств.