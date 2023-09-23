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26 сентября, 11:02
Новости

В Калмыкии более 2 тысяч многодетных матерей досрочно вышли на пенсию

В Калмыкии более 2 тысяч многодетных матерей досрочно вышли на пенсию

Из них подавляющее большинство – около 90% - воспитавшие пятерых детей. С 2019 года список расширился. Если раньше закон позволял выйти на досрочную пенсию матерям, имеющим пятерых и более детей, то теперь такая возможность есть у женщин с тремя и четырьмя детьми. Выйти на заслуженный отдых они смогут в 57 и 56 лет соответственно.

Об этом сообщили в пресс – службе регионального соцфонда.

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