26 сентября, 12:44
 22 °C
102,25
96,15
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 сентября, 09:42
Новости

Сегодня в русском театре драмы и комедии состоится спектакль "Гроза"

Сегодня в русском театре драмы и комедии состоится спектакль "Гроза"
Это Одна из самых известных пьес создателя русского театра и национальной драматургии Александра Островского. Это спектакль о нашей жизни: о любви, которую люди принимают за грех и за которую не страшно отдать жизнь, о взаимоотношениях отцов и детей, о силе власти денег, о том, что простому человеку не заработать честным трудом на хлеб насущный, о бескорыстных мечтателях и подвижниках, о горькой неволе, когда смерть кажется счастьем.
 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия