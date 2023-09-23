Сегодня в русском театре драмы и комедии состоится спектакль "Гроза"

Это Одна из самых известных пьес создателя русского театра и национальной драматургии Александра Островского. Это спектакль о нашей жизни: о любви, которую люди принимают за грех и за которую не страшно отдать жизнь, о взаимоотношениях отцов и детей, о силе власти денег, о том, что простому человеку не заработать честным трудом на хлеб насущный, о бескорыстных мечтателях и подвижниках, о горькой неволе, когда смерть кажется счастьем.