В Калмыкии благодаря вмешательству прокуратуры ребенку-инвалиду выплачена компенсация за самостоятельно приобретенное техническое средство реабилитации

Прокуратура Республики Калмыкия провела проверку исполнения законодательства при обеспечении инвалидов техническими средствами реабилитации территориальным отделением Социального фонда Российской Федерации.

Установлено, что законный представитель самостоятельно приобрела техническое средство реабилитации (опоры для стояния и сидения) для ребенка-инвалида, однако указанным фондом компенсация расходов не произведена.

В связи с этим прокуратура обратилась в суд с исковым заявлением о взыскании денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение технических средств реабилитации.

Благодаря принятым мерам понесенные затраты на самостоятельно приобретенное средство технической реабилитации полностью компенсированы.