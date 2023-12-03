Прокуратура поддержала гособвинение по уголовному делу о незаконной организации и проведении азартных игр

Суд вынес обвинительный приговор 6 участникам преступной группы. Установлено, что ею в начале 2020 года в двух нежилых помещениях Элисты, вопреки закону, посредством сети интернет был открыт игровой салон.

Установлено оборудование для азартных игр, нанят штат из 4 администраторов. Салон работал на протяжении 2 лет, полученный доход от незаконной деятельности составил более 2 млн рублей.

Приговором суда подсудимым назначено наказание в виде лишения свободы условно на сроки от 1 года до 2,5 лет, при этом одному из организаторов преступления назначено дополнительное наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей.