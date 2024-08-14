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15 августа, 13:33
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В Калмыкии 90 многодетных семей на 133 учащегося получили компенсацию по программам среднего профессионального образования

В Калмыкии 90 многодетных семей на 133 учащегося получили компенсацию по программам среднего профессионального образования

Это касается тех, кто учится на платной основе. С начала года объем направленных средств из республиканского бюджета составил более 2-х млн. рублей. Новая мера поддержки установлена с прошлого года. Она предоставляется семьям, имеющим трех и более детей.

В том числе принятых под опеку до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23-х при условии по очной форме обучения, сообщили сегодня в профильном министерстве.

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