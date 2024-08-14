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15 августа, 13:52
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Центр «Мой бизнес» Калмыкии присоединился к сбору гуманитарной помощи и передал два генератора региональному штабу Комитета семей воинов Отечества

Центр «Мой бизнес» Калмыкии присоединился к сбору гуманитарной помощи и передал два генератора региональному штабу Комитета семей воинов Отечества

Первый генератор уже отправится на передовую, где будет использоваться для обеспечения электроэнергией важных операций. Второй электрогенератор будет направлен для помощи в Курск. Он обеспечит дополнительную защиту военнослужащим и жителям города.

При этом работа по отправке гуманитарной помощи будет продолжаться, заверили в ведомстве.

Фото: Мой бизнес | Калмыкия

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