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16 апреля, 11:21
НовостиЗдравоохранение

В Калмыцком медицинском колледже состоится ярмарка вакансий

В Калмыцком медицинском колледже состоится ярмарка вакансий

Ежегодная ярмарка вакансий в Калмыцком медицинском колледже им. Тамары Хахлыновой прекрасная возможность для его выпускников познакомиться с представителями всех больниц и поликлиник, а для работодателей пообщаться с соискателями лицом к лицу. 

 Будущие медсестры, фельдшеры и акушеры выбирают место работы. Им предложили 130 вакансий. Таким образом, сами медицинские учреждения, особенно в районах, смогут укомплектовать штат, а молодые специалисты получат возможность участвовать в федеральных программах «Земский доктор». 

 В ФАПах каких поселков появятся молодые фельдшеры, расскажут сегодня наши корреспонденты в дневном выпуске "Вести Калмыкия". 

 

 

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