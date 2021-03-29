В Калмыцком медицинском колледже состоится ярмарка вакансий

Ежегодная ярмарка вакансий в Калмыцком медицинском колледже им. Тамары Хахлыновой прекрасная возможность для его выпускников познакомиться с представителями всех больниц и поликлиник, а для работодателей пообщаться с соискателями лицом к лицу.

Будущие медсестры, фельдшеры и акушеры выбирают место работы. Им предложили 130 вакансий. Таким образом, сами медицинские учреждения, особенно в районах, смогут укомплектовать штат, а молодые специалисты получат возможность участвовать в федеральных программах «Земский доктор».

В ФАПах каких поселков появятся молодые фельдшеры, расскажут сегодня наши корреспонденты в дневном выпуске "Вести Калмыкия".