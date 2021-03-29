Калмыцкие мелодии впервые зазвучат на главной сцене Бурятии
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Композиции, написанные легендарным Петром Чонкушовым, прозвучат в Государственном академическом театре оперы и балета в рамках большого праздничного концерта.
Он посвящен 80-летию местного национального оркестра.
Но это еще не всё. 18 апреля к дирижерскому пульту выйдут гости из Казахстана, Якутии, Башкортостана, Тывы, Бурятии и Калмыкии. Наш регион представит Савр Катаев. Сегодня он приступает к репетиции.