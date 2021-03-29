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16 апреля, 10:09
НовостиКультура

Калмыцкие мелодии впервые зазвучат на главной сцене Бурятии

Калмыцкие мелодии впервые зазвучат на главной сцене Бурятии

Композиции, написанные легендарным Петром Чонкушовым, прозвучат в Государственном академическом театре оперы и балета в рамках большого праздничного концерта. 

Он посвящен 80-летию местного национального оркестра. 

Но это еще не всё. 18 апреля к дирижерскому пульту выйдут гости из Казахстана, Якутии, Башкортостана, Тывы, Бурятии и Калмыкии. Наш регион представит Савр Катаев. Сегодня он приступает к репетиции.

 

 

 

 

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