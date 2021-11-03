В Калмыцком государственном университете появятся целевые места на медицинском факультете

Такое решение было принято Главой Калмыкии Бату Хасиковым совместно с Министром здравоохранения региона Юрием Кикеновым.

Напомним, теперь абитуриенты смогут поступить на направления «Педиатрия» и «Лечебное дело» на бюджетной основе или получить квоты. Кроме того, медорганизации республики готовы принимать учащихся для практики.

«Молодые квалифицированные специалисты – залог успешного будущего Калмыкии. Мы заинтересованы в том, чтобы дефицит рабочих кадров восполнялся, и наша общая задача – привлечь больше специалистов в больницы. Уверен, ребята смогут реализовать себя в этой области, а создание целевых мест станет важным этапом в развитии направления, подчеркнул Глава региона.