В Дагестане стартовал Межрегиональный Форум средств массовой информации

«Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития» под таким названием проходит съезд представителей журналистского сообщества со всей страны. В числе его участников Председатель Калмыцкого регионального отделения СЖР Санал Шавалиев. Среди гостей мероприятия – официальные лица, руководство ведущих российских информационных агентств - ИТАР-ТАСС, «Интерфакс», федеральных изданий, представители субъектов СКФО, редакторы региональных изданий, в том числе на языках народов России, секретари Союза журналистов России.

Участники обсудят пути развития журналистики в цифровом медиапространстве, а также новые направления развития СМИ. Форум завершится 11 декабря.