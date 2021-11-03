9 декабря, 11:51
 8 °C
83,34
73,6
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
9 декабря, 14:26
НовостиКультура

В Дагестане стартовал Межрегиональный Форум средств массовой информации

В Дагестане стартовал Межрегиональный Форум средств массовой информации

 

«Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития» под таким названием проходит съезд представителей журналистского сообщества со всей страны. В числе его участников Председатель Калмыцкого регионального отделения СЖР  Санал Шавалиев. Среди гостей мероприятия –  официальные лица, руководство ведущих российских информационных агентств - ИТАР-ТАСС, «Интерфакс», федеральных изданий, представители субъектов СКФО, редакторы региональных изданий, в том числе на языках народов России, секретари Союза журналистов России.

x1x0oszt2ru

Участники обсудят пути развития журналистики в цифровом медиапространстве, а также новые направления развития  СМИ. Форум завершится 11 декабря.

 Следите за новостями в Instagram!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия