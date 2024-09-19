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20 сентября, 16:55
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В калмыцкой столице в рамках экономического форума состоялась международная научно - практическая конференция «Символы вечности: Мост дружбы и братства между калмыками и туркменами. К 300 летию Махтумкули Фраги».

В калмыцкой столице в рамках экономического форума состоялась международная научно - практическая конференция «Символы вечности: Мост дружбы и братства между калмыками и туркменами. К 300 летию Махтумкули Фраги».

Юбилей выдающегося туркменского философа отмечают во всем мире, скажет, открывая форум, директор «Русско-Туркменского Центра Культуры, Председатель Фонда содействия укреплению народов прикаспийских государств «Наследие Каспия» Камилжан Каландаров. К этой знаменательной дате присоединилась и Россия. Мероприятия проходят во многих регионах. В этом ряду - конференция в Калмыкии.

Как отмечают представители научного сообщества, университетов, общественных культурных, религиозных объединений, политологи – многовековая дружба между народами двух стран Россией и Туркменистаном крепнет: взаимодействие и помощь существует в самых разных областях. Подтверждение тому и подписанные сегодня в рамках научного форума Договоры о Сотрудничестве между КалмГУ, Агенством по делам молодежи и Фондом содействия укрепления дружбы народов прикаспийских государств «Наследие Каспия».

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