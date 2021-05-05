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1 июня, 21:20
Новости

В IT-лагере Cyber Camp сегодня - День открытых дверей

Для всех любителей цифрового творчества и компьютерных наук преподаватели подготовили насыщенную программу. Для ребят организованы мастер-классы по разработке игр в Роблокс, графическому дизайну, программированию, дизайну одежды, фотографии и фотомонтажу и много другое. Лагерь для подростков от 11 до 16 лет будет работать все лето, и включает 8 смен. Первая стартует уже 6 июня, она продлится в течение пяти дней. Каждый ребёнок получит диплом участника лагеря.

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