Сегодня Глава Калмыкии Бату Хасиков принял участие в региональном семинаре-совещании Федеральной антимонопольной службы

Вместе с заместителем руководителя ФАС России Даниилом Фесюком и заместителем полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексеем Ермаковым Глава региона обсудил реализацию Национального плана развития конкуренции.

В прошлом году вместе с ФАС была утверждена дорожная карта по развитию конкуренции в Калмыкии в ключевых отраслях экономики. Также разговор коснулся ситуации в аграрной сфере.

«Создаём региональный консультационный центр, который поможет предпринимателям отрасли с получением и использованием господдержки. Внедряем цифровую платформу для сельского хозяйства», – отметил Бату Хасиков. По его словам, это ускорит подачу заявок на субсидии и сделает все процессы более прозрачными», – заключил Глава Калмыкии.