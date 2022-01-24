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18 февраля, 17:38
НовостиСельское хозяйство

В хозяйствах Целинного района началась расплодная кампания

В хозяйствах Целинного района началась расплодная кампания

В некоторых - уже подсчитывают появившийся на свет молодняк. На сегодня получено 800 голов телят и 2 500 ягнят. Забот у животноводов заметно прибавилось, надо проследить, чтобы ягнята не отставали, не улеглись на сырую землю, а вечером подкормить и проконтролировать общее состояние стада.

По прогнозам специалистов, массовый отел и окот начнется после 20 марта. Сельхозпредприятия обеспечены необходимым инвентарем в полном объеме, в достаточном количестве имеется запас качественного сена и зернофуража. Для оказания помощи животноводам в период расплодной кампании будут привлекать сакманщиков из числа местных жителей.

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