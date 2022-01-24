С понедельника возобновляется плановый приём пациентов во всех филиалах Городской поликлиники Элисты

Филиал, расположенный по адресу 6 микрорайон, дом 8, возвращается к работе в обычном режиме.



Фильтр-бокс для пациентов с симптомами ОРВИ будет открыт в филиале поликлиники по адресу: 27 проезд, дом 7.

График работы: понедельник-суббота 8.00-20.00 часов



Неотложная помощь также будет работать с понедельника по субботу

Приём звонков 8.00-16.00 часов