18 февраля, 15:53
 5 °C
86,15
75,76
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 февраля, 17:09
НовостиЗдравоохранение

С понедельника возобновляется плановый приём пациентов во всех филиалах Городской поликлиники Элисты

С понедельника возобновляется плановый приём пациентов во всех филиалах Городской поликлиники Элисты

Филиал, расположенный по адресу 6 микрорайон, дом 8, возвращается к работе в обычном режиме.

Фильтр-бокс для пациентов с симптомами ОРВИ будет открыт в филиале поликлиники по адресу: 27 проезд, дом 7.
График работы: понедельник-суббота 8.00-20.00 часов

Неотложная помощь также будет работать с понедельника по субботу
Приём звонков 8.00-16.00 часов

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия