18 февраля, 17:09
С понедельника возобновляется плановый приём пациентов во всех филиалах Городской поликлиники Элисты
Подписывайтесь на нас в Facebook!
Филиал, расположенный по адресу 6 микрорайон, дом 8, возвращается к работе в обычном режиме.
Филиал, расположенный по адресу 6 микрорайон, дом 8, возвращается к работе в обычном режиме.
Фильтр-бокс для пациентов с симптомами ОРВИ будет открыт в филиале поликлиники по адресу: 27 проезд, дом 7.
График работы: понедельник-суббота 8.00-20.00 часов
Неотложная помощь также будет работать с понедельника по субботу
Приём звонков 8.00-16.00 часов