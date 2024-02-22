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25 марта, 11:58
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В Городовиковске приступили к благоустройству городского парка

В Городовиковске приступили к благоустройству городского парка

Строители разбирают асфальтобетонное покрытие тротуаров и дорожек, демонтируют бордюры и малые архитектурные формы. Объект для благоустройства выбрали местные жители в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

С 2019 года в Городовиковске преобразились 5 общественных территорий. Сообщили в пресс-службе регионального МинЖКХ и энергетики.

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