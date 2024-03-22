Новая рабочая неделя в Калмыкии началась с минуты молчания

На совещаниях в администрациях муниципальных образований еще раз выразили соболезнования родным и близких погибших в результате теракта в Крокус сити холле. Там ни на минуту не прекращается разбор завалов.

По предварительным данным в списке погибших и пострадавших жителей республики нет. Сегодня жители Калмыкии продолжают нести цветы, мягкие игрушки к стихийному мемориалу в центре Элисты. Зажигают свечи. Там находилась наша съёмочная группа. На прямую связь со студией выходил наш коллега Клим Сангаджиев.