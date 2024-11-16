В Главном управлении МЧС РК состоялось заседание Общественного совета.

В ходе заседания участники обсудили итоги летнего пожароопасного периода 2024 года, развитие противопожарной службы республики и добровольной пожарной охраны на территории региона.

Отдельное внимание было уделено организации подготовки населения Калмыкии к гражданской обороне, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Также, в ходе заседания, были подведены итоги работы по подбору и направлению кандидатов для поступления в ВУЗы МЧС России.

Заместителями председателя Общественного совета при управлении МЧС РК избраны Артур Муджиков и Владимир Хорольцев.

Члены общественного совета утвердили проект плана работы на I полугодие 2025 года.

Фото: МЧС Республики Калмыкия