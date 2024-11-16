Сотрудники Агентства по делам молодежи РК приняли участие во Всероссийском методическом семинаре.

В мастерской управления «Сенеж» состоялся масштабный образовательный семинар, объединивший 235 специалистов из всех уголков страны.

Наш регион представили начальник отдела реализации государственной молодежной политики Амгалан Манджиев и начальник отдела поддержки молодежных инициатив и инфраструктурных проектов Киштя Шуграева.

Участниками семинара стали сотрудники региональных и муниципальных органов молодежной политики, представители федеральных учреждений, заместители министров, начальники отделов и главные специалисты.

Три дня насыщенных обсуждений и практических занятий. На протяжении всего семинара участники погружались в обсуждения и практические занятия. Главная цель мероприятия - повышение профессиональных компетенций в аналитической и методической работе.

Семинар, как отмечают участники, стал важной площадкой для решения отраслевых задач и укрепления профессионального сообщества специалистов молодежной политики.

Фото: Агентство по делам молодёжи Республики Калмыкия