18 ноября, 17:15
 4 °C
105,71
100
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
18 ноября, 13:05
НовостиСобытие

Сотрудники Агентства по делам молодежи РК приняли участие во Всероссийском методическом семинаре.

Сотрудники Агентства по делам молодежи РК приняли участие во Всероссийском методическом семинаре.

В мастерской управления «Сенеж» состоялся масштабный образовательный семинар, объединивший 235 специалистов из всех уголков страны.

Наш регион представили начальник отдела реализации государственной молодежной политики Амгалан Манджиев и начальник отдела поддержки молодежных инициатив и инфраструктурных проектов Киштя Шуграева.

Участниками семинара стали сотрудники региональных и муниципальных органов молодежной политики, представители федеральных учреждений, заместители министров, начальники отделов и главные специалисты.

Три дня насыщенных обсуждений и практических занятий. На протяжении всего семинара участники погружались в обсуждения и практические занятия. Главная цель мероприятия - повышение профессиональных компетенций в аналитической и методической работе.

Семинар, как отмечают участники, стал важной площадкой для решения отраслевых задач и укрепления профессионального сообщества специалистов молодежной политики.

Фото: Агентство по делам молодёжи Республики Калмыкия

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия