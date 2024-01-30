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1 февраля, 10:01
Новости

В этому году министерство цифрового развития республики продолжит оказывать помощь Антрациту – сообщили нам в профильном ведомстве

В этому году министерство цифрового развития республики продолжит оказывать помощь Антрациту – сообщили нам в профильном ведомстве

Там в режиме ВКС прошло рабочее совещание с руководством Администрации города Антрацита и Антрацитовского района ЛНР. Стороны обсудили вопросы взаимодействия в части информационной инфраструктуры и безопасности, электронного документооборота, государственных услуг, цифрового образования. В частности, на вторую половину февраля запланировали проведение «Урока цифры» для школьников из г. Антрацит в формате ВКС.

Напомним, помощь оказывается в рамках соглашения, подписанного в минувшем году между Главой Калмыкии и Главой Администрации Антрацитовского района Сергеем Саенко.

Фото: Министерство цифрового развития Калмыкии

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