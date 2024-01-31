Сегодня Управление взаимодействия со средствами массовой информации Следственного Комитета России отмечает 15-летие

За годы работы сотрудникам управления удалось выстроить конструктивные и доверительные отношения со СМИ и коллегами из других ведомств. Они 24/7 на связи, всегда максимально открыты для журналистов и оперативно реагируют на их запросы. Основоположником управления является продюсер и ведущий телеканала «Россия 1», первый официальный представитель Следкома России Владимир Маркин. Создав с нуля новую модель взаимодействия со СМИ, он в буквальном смысле совершил революцию в области общественных связей.

Сплоченный коллектив пресс-службы СКР – команда неравнодушных к делу профессионалов, способных творчески мыслить и готовых оперативно и беспристрастно представить людям объективную картину произошедшего. В Калмыкии - это старший помощник руководителя регионального управления Тамара Эльдеева. Она выступает соавтором «Вестей. Калмыкия», готова всегда предоставить эксклюзивные материалы для федеральных и региональных СМИ, оказывает консультационную помощь при подготовке информационных сообщений о расследовании резонансных преступлений.

Она не только бережёт славные традиции, но совершенствует свою работу. Теперь о предварительном следствии Эльдеева рассказывает от первого лица и на родном языке.