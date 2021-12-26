В этом году возраст, позволяющий владеть оружием, повысили

Теперь это право получат граждане, достигшие 21 года. Ранее это было позволено с 18 лет. Поправки вступают в силу с 29 июня. Изменения призваны сделать жизнь граждан безопаснее. Ведь только за последний год на территории страны было зафиксировано несколько резонансных случаев стрельбы в учебных заведениях.

В Калмыкии же приобретают оружие преимущественно лица среднего возраста. Младше 21 года - лишь 16 человек. Это люди, занятые на военной или иной правоохранительной службе. Но принятые меры, по мнению продавцов специализированных магазинов, только плюс для обеспечения защиты населения.

Это лишь одна из поправок для получения лицензии, введенных в этом году. Подробнее обо всех ограничениях нам рассказал сотрудник Управления Росгвардии по Калмыкии Георгий Хитилов.