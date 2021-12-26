Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное дате со дня основания российской прокуратуры

Работники ведомства три века на страже закона. Во все времена, особо важная их миссия — защищать права и интересы граждан.

В честь юбилейной годовщины «ока государева» на мероприятии были вручены государственные, региональные награды, благодарственные письма, медали отличившимся сотрудникам прокуратуры.

Также в этом году отметят и 100-летие со дня образования прокуратуры Калмыкии, и вековой юбилей Заслуженного юриста РСФСР и Калмыцкой АССР - Тавшки Самохина.

С профессиональным праздником ветеранов и работников ведомства поздравил Глава региона Бату Хасиков.