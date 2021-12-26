Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное дате со дня основания российской прокуратуры
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Работники ведомства три века на страже закона. Во все времена, особо важная их миссия — защищать права и интересы граждан.
В честь юбилейной годовщины «ока государева» на мероприятии были вручены государственные, региональные награды, благодарственные письма, медали отличившимся сотрудникам прокуратуры.
Также в этом году отметят и 100-летие со дня образования прокуратуры Калмыкии, и вековой юбилей Заслуженного юриста РСФСР и Калмыцкой АССР - Тавшки Самохина.
С профессиональным праздником ветеранов и работников ведомства поздравил Глава региона Бату Хасиков.