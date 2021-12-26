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14 января, 17:44
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Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное дате со дня основания российской прокуратуры

Сегодня состоялось торжественное собрание, посвященное дате со дня основания российской прокуратуры

Работники ведомства три века на страже закона. Во все времена, особо важная их миссия — защищать права и интересы граждан.

В честь юбилейной годовщины «ока государева» на мероприятии были вручены государственные, региональные награды, благодарственные письма, медали отличившимся сотрудникам прокуратуры.

Также в этом году отметят и 100-летие со дня образования прокуратуры Калмыкии, и вековой юбилей Заслуженного юриста РСФСР и Калмыцкой АССР - Тавшки Самохина.

 С профессиональным праздником ветеранов и работников ведомства поздравил Глава региона Бату Хасиков.

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