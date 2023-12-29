25 января, 10:52
В этом году в медицинские учреждения Калмыкиии поступит оборудование на сумму свыше 30 миллионов рублей
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В этом году в медицинские учреждения Калмыкиии поступит оборудование на сумму свыше 30 миллионов рублей – сообщили в пресс-службе регионального Минздрава
Новую технику будут закупать поэтапно в течение года. Ожидается поставка УЗИ - аппарата и трех единиц искусственной вентиляции легких и другой техники. Благодаря этому пациенты получат качественную медпомощь, будут внедряться новые методы лечения.
Фото: Минздрав Калмыкии