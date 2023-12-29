На форуме «Россия» представлена национальная вышивка калмыцких мастериц

Одна из участниц форума - предприниматель Деляш Давыдовская представила головные уборы, сумки и пояса с калмыцкой вышивкой. Ее работы отличаются применением особого вида шва — «зег», который представляет собой наложение по контуру рисунка ниток, шнурков и тесьмы, скрепленных второй ниткой.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства экономики и торговли республики.

Фото: Министерство экономики и торговли РК