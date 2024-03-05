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7 марта, 10:01
НовостиЗдравоохранение

В этом году в медицинские организации республики придут работать 39 человек

В этом году в медицинские организации республики придут работать 39 человек

Штат пополнится благодаря проекту «Земский доктор», который по инициативе Президента Владимира Путина в стране реализуется не первый год. За это время его участниками стали многие врачи и фельдшеры. Среди них и Евгения Насунова.

Она трудится в селе Ики- Чонос уже около года. По словам женщины, поддержка от государства - хорошее подспорье для медиков.

Напомним, всего за 11 лет по земской программе в сельские медучреждения республики прибыли более 500 специалистов.

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