В этом году в медицинские организации республики придут работать 39 человек

Штат пополнится благодаря проекту «Земский доктор», который по инициативе Президента Владимира Путина в стране реализуется не первый год. За это время его участниками стали многие врачи и фельдшеры. Среди них и Евгения Насунова.

Она трудится в селе Ики- Чонос уже около года. По словам женщины, поддержка от государства - хорошее подспорье для медиков.

Напомним, всего за 11 лет по земской программе в сельские медучреждения республики прибыли более 500 специалистов.