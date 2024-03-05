Совсем скоро Заслуженная артистка России Валентина Гаряева отметит своё 85-летие

Её исполнительское мастерство - это мелодии, звучащие от души, образность текста и его глубокое философское содержание. Творческая деятельность Валентины Гаряевой тесным образом связана с возрождением забытых калмыцких, и с созданием новых песен. Она дала путевку в жизнь многим композициям, созданным Петром Чонкушовым.

И куда бы не вели певицу гастрольные пути: в крупнейшие концертные залы страны, в рыбацкие поселки Дальнего Востока, в Дома культуры строителей Сибири или в животноводческие бригады родной Калмыкии. Лица людей после её выступления светились улыбками. Свет этот и поныне озаряет творчество Валентины Гаряевой.

В день юбилея певицы 8 марта в 13 часов 10 минут слушайте передачу Савра Манджиева в эфире Радио Калмыкии на частоте 102 и 7 ФМ.