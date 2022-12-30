В этом году в двух районах Калмыкии откроют пожарно-спасательные посты

Подразделения появятся в поселках Цаган-Нур и Алцынхута. Как сообщает пресс-служба правительства региона, спасатели обеспечат безопасность восьми населенных пунктов и позволят трудоустроить более 20 жителей.



На сегодня такие ПСП функционируют в 13 отдаленных поселках Лаганского, Яшкульского, Ики-Бурульского, Целинного и Сарпинского районов. Они обеспечивают также безопасность объектов народного хозяйства на территории муниципалитетов. В прошлом году сотрудники МЧС совершили 62 выезда на происшествия. Из них 46 были связаны с природными пожарами.



Фото: tegrk.ru