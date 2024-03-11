13 марта, 09:56
В этом году правительство Калмыкии расширило перечень категорий медработников для получения региональных денежных выплат
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Мера поддержки теперь распространяется на специалистов консультативной поликлиники, стационарного отделения скорой помощи Ресбольницы им. П.П. Жемчуева, а также на средний персонал, работающий с врачами и медработниками, которые осуществляют прижизненные гистологические и цитологические исследования. Мера поддержки направлена на устранение кадрового дефицита медработников.
Отметим, выплаты в Калмыкии получат около 180 человек.