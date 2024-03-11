В этом году правительство Калмыкии расширило перечень категорий медработников для получения региональных денежных выплат

Мера поддержки теперь распространяется на специалистов консультативной поликлиники, стационарного отделения скорой помощи Ресбольницы им. П.П. Жемчуева, а также на средний персонал, работающий с врачами и медработниками, которые осуществляют прижизненные гистологические и цитологические исследования. Мера поддержки направлена на устранение кадрового дефицита медработников.

Отметим, выплаты в Калмыкии получат около 180 человек.