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13 марта, 09:20
Новости

Около 50 социальных контрактов заключили жители Калмыкии с начала года

Около 50 социальных контрактов заключили жители Калмыкии с начала года

На эти цели было направлено 7,5 млн. рублей. Об этом нам сообщили в пресс-службе Министерства соцразвития труда и занятости республики. Полученные средства граждане чаще всего использовали для организации ИП и поиск работы. В этом году Калмыкия на финансирование соцконтрактов получит из федеральной казны свыше 120 млн рублей.

Благодаря этому изменить свою жизнь и обрести источник дохода смогут 549 человек.

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