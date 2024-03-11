Около 50 социальных контрактов заключили жители Калмыкии с начала года

На эти цели было направлено 7,5 млн. рублей. Об этом нам сообщили в пресс-службе Министерства соцразвития труда и занятости республики. Полученные средства граждане чаще всего использовали для организации ИП и поиск работы. В этом году Калмыкия на финансирование соцконтрактов получит из федеральной казны свыше 120 млн рублей.

Благодаря этому изменить свою жизнь и обрести источник дохода смогут 549 человек.