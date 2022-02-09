12 марта, 16:07
На территории стадиона «Буревестник» будет обустроен новый физкультурно-оздоровительный комплекс
Читайте наши новости в Одноклассниках!
В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации и разработке дорожной карты обустройства объекта. Также обсуждены вопросы поставки и размещения спортоборудования.
Согласно плану, он должен появится уже в этом году. Об этом шла речь на рабочем совещании в Администрации города Элисты во главе с руководителем муниципалитета Шафраном Тепшиновым.
В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации и разработке дорожной карты обустройства объекта. Также обсуждены вопросы поставки и размещения спортоборудования.
В рабочем совещании приняли участие депутат ЭГС, руководитель Федерации футбола Калмыкии Аюка Хасиков, заместители руководителя муниципалитета Константин Шурунгов и Дмитрий Довгополов, а также представители структурных подразделений муниципалитета.