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12 марта, 16:07
НовостиСтроительство

На территории стадиона «Буревестник» будет обустроен новый физкультурно-оздоровительный комплекс

На территории стадиона «Буревестник» будет обустроен новый физкультурно-оздоровительный комплекс

Согласно плану, он должен  появится уже в этом году. Об этом шла речь на рабочем совещании в Администрации города Элисты во главе с руководителем муниципалитета Шафраном Тепшиновым.

В настоящее время ведутся работы по подготовке проектной документации и разработке дорожной карты обустройства объекта. Также обсуждены вопросы поставки и размещения спортоборудования.

В рабочем совещании приняли участие депутат ЭГС, руководитель Федерации футбола Калмыкии Аюка Хасиков, заместители руководителя муниципалитета Константин Шурунгов и Дмитрий Довгополов, а также представители структурных подразделений муниципалитета.

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