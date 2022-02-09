Бату Хасиков: «Дорожное хозяйство Калмыкии укрепляется»
Накануне в Москве Глава Калмыкии встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Как было озвучено, несмотря на негативные факторы, в республике готовы сохранять высокие темпы строительства.
В этом году, согласно плану, должны быть приведены в нормативное состояние 22 объекта общей протяженностью 133 километра и капитально отремонтированы 3 моста.
Руководитель региона сообщил, что с главой Росавтодора детализировали каждый шаг реализации предстоящих работ в районах и столице Калмыкии на благо ее жителей.
«Дорожное хозяйство Калмыкии укрепляется. Благодарю Федеральный центр и заместителя Председателя Правительства России Марата Шакирзяновича Хуснуллина за внимание к нашему региону и поддержку. Вице-премьер подчёркивает, что дорожная и строительная отрасли - это, кроме всего прочего, ещё и занятость наших граждан». – добавил Бату Хасиков.