Бату Хасиков: «Дорожное хозяйство Калмыкии укрепляется»

Накануне в Москве Глава Калмыкии встретился с руководителем Федерального дорожного агентства Романом Новиковым. Как было озвучено, несмотря на негативные факторы, в республике готовы сохранять высокие темпы строительства.

В этом году, согласно плану, должны быть приведены в нормативное состояние 22 объекта общей протяженностью 133 километра и капитально отремонтированы 3 моста.

Руководитель региона сообщил, что с главой Росавтодора детализировали каждый шаг реализации предстоящих работ в районах и столице Калмыкии на благо ее жителей.