28 декабря, 09:51
В этом году Калмыкия выполнила на 100% план по госпрограмме «Земский доктор»
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Сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этом году на предоставление единовременной выплаты заключено около 40 договоров с врачами и со средними медработниками. Всего за 11 лет по земской программе в сельские медучреждения республики прибыли более 500 специалистов.
Напомним, Президент Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор": для врачей до 2 млн. рублей, для фельдшеров - до миллиона.