В этом году Калмыкия выполнила на 100% план по госпрограмме «Земский доктор»

Сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этом году на предоставление единовременной выплаты заключено около 40 договоров с врачами и со средними медработниками. Всего за 11 лет по земской программе в сельские медучреждения республики прибыли более 500 специалистов.

Напомним, Президент Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор": для врачей до 2 млн. рублей, для фельдшеров - до миллиона.