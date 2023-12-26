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28 декабря, 09:51
НовостиЗдравоохранение

В этом году Калмыкия выполнила на 100% план по госпрограмме «Земский доктор»

В этом году Калмыкия выполнила на 100% план по госпрограмме «Земский доктор»

Сообщили в пресс-службе регионального правительства. В этом году на предоставление единовременной выплаты заключено около 40 договоров с врачами и со средними медработниками. Всего за 11 лет по земской программе в сельские медучреждения республики прибыли более 500 специалистов.

Напомним, Президент Владимир Путин предложил повысить подъемные по программе "Земский доктор": для врачей до 2 млн. рублей, для фельдшеров - до миллиона.

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