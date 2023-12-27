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28 декабря, 14:16
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ХОЛОП 2

ХОЛОП 2

Представляем трейлер продолжения одного из самых кассовых фильмов в истории российского кино.

Комедия «Холоп 2» — во всех кинотеатрах страны с 1 января 2024 года!

Главный герой продолжения комедийного блокбастера — Гриша, бывший мажор, побывавший в роли холопа из позапрошлого века, изменившей его к лучшему. После путешествия в «прошлое» он чутко реагирует на любую несправедливость и, конечно же, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре мажорка обнаруживает себя в другом времени и в другом социальном статусе…

В ролях: Аглая Тарасова, Милош Бикович, Иван Охлобыстин, Александр Самойленко, Мария Миронова, Ольга Дибцева, Наталья Рогожкина, Софья Зайка и другие.

Режиссер — Клим Шипенко.

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