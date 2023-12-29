24 января, 10:11
В этом году из-за сложившихся благоприятных погодно-климатических условий зимовка скота на территории Яшкульского района проходит в штатном режиме
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Сельхозпредприятиями к проведению зимовки были заготовлены грубые корма и зернофураж. Они в полном объеме были доставлены на животноводческие стоянки. В настоящее время в районе проводится подготовка к приему молодняка. Как нам стало известно, во всех категориях хозяйств в окотно-расплодную кампанию войдет свыше 24 тысяч голов коров и нетелей – то есть ни разу не телившихся самок КРС.
Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!