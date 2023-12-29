25 января, 11:02
 -8 °C
96,17
88,28
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 января, 10:11
Новости

В этом году из-за сложившихся благоприятных погодно-климатических условий зимовка скота на территории Яшкульского района проходит в штатном режиме

В этом году из-за сложившихся благоприятных погодно-климатических условий зимовка скота на территории Яшкульского района проходит в штатном режиме

Сельхозпредприятиями к проведению зимовки были заготовлены грубые корма и зернофураж. Они в полном объеме были доставлены на животноводческие стоянки. В настоящее время в районе проводится подготовка к приему молодняка. Как нам стало известно, во всех категориях хозяйств в окотно-расплодную кампанию войдет свыше 24 тысяч голов коров и нетелей – то есть ни разу не телившихся самок КРС.

Фото: Яшкуль - энкр мини hазр!

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия